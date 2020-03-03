Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

Американский спортсмен и киноактер сегодня, 4 марта, обнародовал видео на страницах социальных сетей, которым объявил фанатам досадную новость. Арнольд Шварценеггер вынужден отменить громкое событие The Arnold Sports Festival, которое должно состояться в штате Огайо, из-за глобальной вспышки коронавируса.

Коронавирус COVID-19 стремительно распространяется по всему миру. Европа на протяжении нескольких недель страдает от многочисленных заболеваний, однако эпидемия прогрессирует и за океаном. В США отменяют масштабные мероприятия одно за другим, чтобы не подвергать опасности широкие массы. Так, к своим поклонникам решил обратиться и Арнольд Шварценеггер.

На личной странице в инстаграме 72-летний голливудский актер и выдающийся бодибилдер опубликовал видео, которым обратился к фолловерам. Он объявил, что ежегодное спортивное соревнование The Arnold Sports Festival, запланированное на 5-8 марта, вынуждены отменить из-за вспышки коронавируса.

Арнольд Шварценеггер отметил, что такое решение не лишено оснований, ведь предварительно команда советовалась с мэром города Колумба и Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Это очень грустный день для меня и для всей команды ArnoldSports. Но здоровье наших фанатов всегда на первом месте для нас. После разговора с мэром Гинтером и CDC мы решили отложить мероприятие, потому что не можем рисковать здоровьем 250 тысяч человек, когда есть опасность заразиться коронавирусом,

– подчеркнул Арнольд Шварценеггер в видеообращении.

Стоит отметить, что представители бренда Gucci также отказались от масштабного события в США в мае в этом году. Модный дом объявил, что в качестве меры предосторожности они переносят шоу Cruise 2021, которое должно было состояться 18 мая в Сан-Франциско. Поводом для решения стали "постоянные неопределенности, вызванные вспышкой коронавируса".

Напомним, что коронавирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Он стремительно распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, в США и ряд стран Европы. Наиболее опасными среди европейских стран стали северные регионы Италии – 2 502 людей инфицированы и 79 летальных случаев.



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