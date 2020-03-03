 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 12:34 – Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски 
  • 18:00 – Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 20:11 – Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды


Американский спортсмен и киноактер сегодня, 4 марта, обнародовал видео на страницах социальных сетей, которым объявил фанатам досадную новость. Арнольд Шварценеггер вынужден отменить громкое событие The Arnold Sports Festival, которое должно состояться в штате Огайо, из-за глобальной вспышки коронавируса.

Коронавирус COVID-19 стремительно распространяется по всему миру. Европа на протяжении нескольких недель страдает от многочисленных заболеваний, однако эпидемия прогрессирует и за океаном. В США отменяют масштабные мероприятия одно за другим, чтобы не подвергать опасности широкие массы. Так, к своим поклонникам решил обратиться и Арнольд Шварценеггер.


На личной странице в инстаграме 72-летний голливудский актер и выдающийся бодибилдер опубликовал видео, которым обратился к фолловерам. Он объявил, что ежегодное спортивное соревнование The Arnold Sports Festival, запланированное на 5-8 марта, вынуждены отменить из-за вспышки коронавируса.


Арнольд Шварценеггер отметил, что такое решение не лишено оснований, ведь предварительно команда советовалась с мэром города Колумба и Центром по контролю и профилактике заболеваний США.


Это очень грустный день для меня и для всей команды ArnoldSports. Но здоровье наших фанатов всегда на первом месте для нас. После разговора с мэром Гинтером и CDC мы решили отложить мероприятие, потому что не можем рисковать здоровьем 250 тысяч человек, когда есть опасность заразиться коронавирусом,
– подчеркнул Арнольд Шварценеггер в видеообращении.







Стоит отметить, что представители бренда Gucci также отказались от масштабного события в США в мае в этом году. Модный дом объявил, что в качестве меры предосторожности они переносят шоу Cruise 2021, которое должно было состояться 18 мая в Сан-Франциско. Поводом для решения стали "постоянные неопределенности, вызванные вспышкой коронавируса".


Напомним, что коронавирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Он стремительно распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, в США и ряд стран Европы. Наиболее опасными среди европейских стран стали северные регионы Италии – 2 502 людей инфицированы и 79 летальных случаев.


коронавірус
Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала






  •   Просмотров Сегодня: 18


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса
    » Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски
    » В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется
    » Арнольд Шварценеггер признался, что едва не умер во время операции
    » Арнольд Шварценеггер празднует дни рождения сыновей на Октоберфесте
    » Сильвестр Сталлоне опубликовал снимок с Арнольдом Шварценеггером
    » Арнольд Шварценеггер намекнул на работу с Кэмероном над новым «Терминатором»
    » Шварценеггер рассказал, что хотел ударить Трампа
    » Арнольд Шварценеггер неудачно пошутил про Nickelback
    » Для Шварценеггера создали единственный в мире электрический Mercedes-Benz
    » Арнольд Шварценеггер хотел бы поучаствовать в президентской гонке
    » Сын Арнольда Шварценеггера снялся в ремейке знаменитой сцены из «Терминатора-2»
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 15
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 21
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 20
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

    • 17:12
    • 49
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57388
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52121
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47808
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43223
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37016
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35642
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34811
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32788
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31154
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30325
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23948
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23215
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22973
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20675
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19569
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 15
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 21
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 20
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

    • 14:17
    • 47
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА