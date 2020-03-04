 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 12:34 – Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски 
  • 18:00 – Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 20:11 – Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва


Федеральная резервная система (ФРС) США в экстренном режиме снизила базовую учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 1% -1,25% годовых.

В результате такого решения американского финансового регулятора ключевые фондовые индексы рынка США упали, а фондовые показатели стран Западной Европы – выросли, пишет "НВ Бизнес". 


Что происходит на фондовых рынках Европы и США?


Как выросли ключевые индексы европейского фондового рынка:



  • Фондовый индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,37% (381,13 пункта).

  • Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,95%.

  • Немецкий индекс DAX поднялся на 1,08%

  • Французский индекс CAC 40 вырос на 1,12%.

  • Испанский индекс IBEX 35 увеличился на 0,80%.

  • Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 0,43%.



Что с индексами американского фондового рынка:


  • Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 2,94% (785,91 пункта) до 25 917,41 пункта.

  • Фондовый индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 2,81% (86,86 пункта) до 3003,37 пункта.

  • Индекс Nasdaq Composite (компании, акции которых торгуются на бирже Nasdaq) потерял 2,99% (268,08 пункта) и составляет 8684,09 пункта.


Почему фондовый рынок США снова обвалился?


Как видим, снижение процентной ставки Федрезервом для противодействия негативного влияния коронавируса на экономику США не успокоило инвесторов, а, вероятно, напугало их. Подтверждением этого факта стало рекордное падение доходности казначейских облигаций США, что однозначно не вызвало оптимизма у трейдеров. Так, доходность 10-летних гособлигаций достигла ниже 1%.


Напомним, 3 марта в ФРС США сообщили, что коронавирус действительно несет риски для экономики страны. Поэтому финансовый регулятор решил снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5%.


Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 4 марта 2020 в мире зарегистрировано 93 160 подтвержденных случаев заражения, из них 3198 – летальные. Выздоровели уже 50 690 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.






  •   Просмотров Сегодня: 17


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » На финансовых рынках продолжается «штиль»
    » На китайских фондовых биржах наблюдается рост котировок
    » Индекс промышленного производства (ИПП) Турции повысился на 4,5%
    » Индекс Dow Jones рухнул на 3,73 процента
    » Гуд бай, Америка? США вошли в «идеальный шторм» — эксперт
    » Рублевый индекс российского рынка сумел закрыть утренний гэп
    » Российский индекс ММВБ продолжил рост несмотря на снижение нефти
    » Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусе
    » Российский фондовый рынок открылся открылся без единой динамики
    » Индекс BIST 100 завершил первый сеанс торгов ростом
    » Рынок РФ продолжает напряженно консолидироваться
    » Геополитика положила фондовые индексы в боковик
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 15
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 21
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 21
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

    • 17:12
    • 49
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57388
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52121
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47808
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43223
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37016
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35642
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34811
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32788
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31154
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30325
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23948
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23215
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22973
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20675
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19570
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 15
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 21
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 21
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

    • 14:17
    • 47
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА