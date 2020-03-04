Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

В результате такого решения американского финансового регулятора ключевые фондовые индексы рынка США упали, а фондовые показатели стран Западной Европы – выросли, пишет "НВ Бизнес".
Как выросли ключевые индексы европейского фондового рынка:
Как видим, снижение процентной ставки Федрезервом для противодействия негативного влияния коронавируса на экономику США не успокоило инвесторов, а, вероятно, напугало их. Подтверждением этого факта стало рекордное падение доходности казначейских облигаций США, что однозначно не вызвало оптимизма у трейдеров. Так, доходность 10-летних гособлигаций достигла ниже 1%.
Напомним, 3 марта в ФРС США сообщили, что коронавирус действительно несет риски для экономики страны. Поэтому финансовый регулятор решил снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5%.
Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 4 марта 2020 в мире зарегистрировано 93 160 подтвержденных случаев заражения, из них 3198 – летальные. Выздоровели уже 50 690 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.