 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 12:34 – Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски 
  • 18:00 – Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария 
  • 14:49 – За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание 
  • 20:11 – Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной


Готовьте свои рюкзаки и с приходом первых дней весны определяйте маршрут в цветущие места Украины. LifeStyle 24 предлагает вам 7 туристических маршрутов, которые вам непременно нужно посетить.

1. Крокусы (шафран Гейфеля) расцветают первыми на склонах украинских Карпат. Больше всего их растет в селе Колочаве Межгорского района Закарпатской области, недалеко от озера Синевир. Эти цветы относятся к краснокнижным и срывать их запрещено. Как говорят, эта территория – одно из главных экологически чистых мест в Украине.


Когда ехать: цветут эти удивительные растения с марта до середины апреля в течение 20-25 дней.



2. Ичнянский национальный парк особенно красив весной. Парк расположен недалеко от города Ичня в Черниговской области. На территории парка есть много балок и речных долин, образовавшихся благодаря реке Удай и ее притока Иченька. Весной здесь растет невероятно много пролесков и подснежников, которые тоже находятся под охраной Красной книги Украины.


Когда ехать: цветут в марте-апреле, но если на улице теплая погода, то их можно встретить и в феврале.



3. Долина нарциссов находится в 4 км от закарпатского города Хуст. Урочище Киреши – именно здесь расположена заповедная территория между реками Тиса и Хустец. Долина нарциссов также входит в один из биосферных резервов ЮНЕСКО. А сами нарциссы тоже относят к краснокнижному виду растений.


Когда ехать: нарциссы расцветают в конце апреля и радуют глаз до середины мая. Именно в это время нарциссы изобилуют во всей своей красе.



4. Кировоградский дендропарк – это большая парковая зона, что охватывает около 45 гектаров территории города Кировоград и ежегодно увеличивает количество саженцев-тюльпанов. Завезенные из Голландии луковицы тюльпанов весной прорастают на кировоградской земле и украшают улицы города. Кроме цветов, в дендропарке есть много развлекательных заведений и аттракционов. Именно поэтому, жители города называют этот уголок "украинским Диснейлендом"


Когда ехать: как и все тюльпаны в Украине, цветы начинают цветение ближе к концу апреля и отцветают до середины мая.



5. Цветение трав в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" тоже удивительное природное явление. Здесь можно встретить не только уникальных животных, но и цветение ковыля, который покрывает весь заповедник серебристой дымкой. Также можно насладиться цветением катальпы, сиреневой аллеи. Это тот случай, когда стоит увидеть заповедник не только из-за ценной фауны, но и флоры.


Когда ехать: серебристое цветение можно увидеть с середины апреля и до июня месяца.



6. Цветение сакур – невероятное весеннее зрелище, которое ежегодно проходит в Ужгороде под названием "Сакура-фест". Еще в начале ХХ века японские вишни завезли в город из Вены, а сегодня она до сих пор изобилует во всей красе. Почти одновременно с сакурами зацветают в городе розовые, белые и фиолетовые магнолии и распускаются цветы японской айвы. Больше всего цветущих деревьев на аллее Сакур, протянувшейся вдоль берега Ужа на Православной и Киевской набережных. Считается самой длинной в Европе.


Когда ехать: цветение сакуры длится около двух недель и приходится примерно на конец апреля – начало мая, в зависимости от погодных условий.



7. Сиреневый гай находится на южной окраине с. Диканьки Полтавской области. Саженцы для цветущего ботанического памятника природы свозили со всей Европы. Хотя это место не пользуется большой популярностью среди туристов Украины, но это тоже можно считать хорошим поводом для посещения известного городка из воспетой Гоголем книги.


Когда ехать: сирень зацветает в середине мая и в зависимости от вида растения и погодных условий может цвести до июля.






  •   Просмотров Сегодня: 15


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Украина упростила визовый режим с двумя странами южной Азии
    » «Винный двор» и «Каменное озеро»: на карте Армении появились новые туристические достопримечательности
    » СМИ: Иванишвили купил в Кении четыре баобаба для своего парка
    » Гюмри - в топ 3 туристических направлений для россиян
    » Япония: 100 и 1 оттенок страны
    » Грузинский легион стал частью ВС Украины
    » В Абхазии учредили фонд восстановления парка Свободы в Сухуми
    » Армянский квартал в списке 30 достопримечательностей Иерусалима
    » Саакашвили объявил 100 дней до пресечения контрабанды в Одесской области
    » В Канаде полыхает национальный парк Джаспер
    » В реке Воротан утонул человек
    » В то время как в Украине кризис, в Европе растет спрос на автомобили
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 16
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 22
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 21
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    В Ашхабаде прошёл конкурс «Женщина года-2020»

    • 17:12
    • 49
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57388
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52121
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47808
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43223
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37016
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35642
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34811
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32788
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31154
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30325
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23948
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23215
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22973
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20675
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19570
    • 0

    За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

    • 14:49
    • 40
    • 0

    "Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

    • 11:04
    • 14
    • 0

    Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения

    • 15:06
    • 18
    • 0

    7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

    • 16:08
    • 16
    • 0

    Матч "Ювентус" – "Милан" перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса

    • 14:20
    • 22
    • 0

    Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

    • 13:26
    • 21
    • 0

    Арнольд Шварценеггер отменил спортивный фестиваль из-за коронавируса: видеообращение звезды

    • 10:26
    • 19
    • 0

    Во Франции из-коронавируса из больниц массово воруют маски

    • 12:34
    • 21
    • 0

    Премьер-министр Пашинян встретился с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

    • 20:00
    • 60
    • 0

    Цинизм турецкой дипломатии не знает границ

    • 19:12
    • 62
    • 0

    В Идлибе уничтожен азербайджанский спецназ

    • 18:50
    • 114
    • 0

    Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария

    • 18:00
    • 53
    • 0

    В Тбилиси в теплой и дружеской обстановке состоялась встреча Никола Пашиняна и Саломе Зурабишвили

    • 17:30
    • 56
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом прибыл в Грузию

    • 17:00
    • 51
    • 0

    Делегация Туркменистана поучаствовала в международном семинаре во Франции

    • 14:17
    • 47
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА