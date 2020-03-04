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Цена на обучение в университетах возрастет: каких специальностей коснутся изменения


Министерство образования и науки официально введет минимальную цену на контрактное обучение в университетах. Изменения коснутся 38 специальностей и будут зависеть от региона.

Об изменении к так называемой индикативной стоимости рассказали министр образования Анна Новосад и ее заместитель Егор Стадный, пишет пресс-служба МОН.


Уже с 1 сентября 2020 года поступающие по контракту на наиболее популярные специальности будут оплачивать не менее 60% стоимости от суммы, которую платит государство за бюджетников.


Такие изменения призваны улучшить качество образования, ведь цена на обучение ниже суммы, которую тратит университет на одного студента.


Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тысячи гривен, а средняя цена за контракт – 16,5 тысяч гривен. Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют недостаток средств на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников,
– обозначила проблему министр науки и образования Анна Новосад.


По словам чиновницы, за такой системой образование каждого студента недофинансировано, а вуз не может создать оптимальные условия для учебы студентов и работы преподавателей.


Однако такие изменения будут касаться только тех специальностей, которые традиционно популярны среди выпускников школ.


На какие специальности увеличится цена на обучение



  • право;

  • экономика;

  • политология;

  • менеджмент;

  • маркетинг;

  • международные отношения;

  • журналистика;

  • финансы;

  • дизайн;

  • туризм;

  • гостинично-ресторанное дело.


Полный список специальностей пока неизвестен, однако изменения точно не коснутся инженерных, технологических, некоторых гуманитарных, естественных, аграрных и других специальностей.


Цена на обучение на популярные специальности будет увеличиваться постепенно. В 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента, в 2021 – 70% и в 2022 – 80%.


Также увеличение индикативной себестоимости будет варьироваться в зависимости от области, где расположен университет. Дело в том, что обучение в некоторых вузах уже отвечает нужному показателю.


Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ровненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей,
– рассказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный.


Сколько в Украине всего университетов?В целом на территории Украины работают почти 300 высших учебных заведений.






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