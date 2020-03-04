"Шальке" в напряженном кубковом матче минимально уступил "Баварии": видео

Шальке – Бавария 0:1

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором "Шальке" в домашнем матче не смог обыграть мюнхенскую "Баварию" – 0:1.

Голы: Киммих, 40

Уже с первых минут поединка команды обменялись опасными моментами. На 12-й минуте МакКенна разобрался с соперником и выполнил замечательное наброс на Бургшталлера. Форвард нанес удар – перекладина спасла гостей.

На 19-й минуте, все тот же Бургшталлер вышел один на один и забил мяч в ворота Нойера, но судья зафиксировал офсайд. Хороший удар в исполнении Павара – Шуберт на месте.

На 40-й минуте встречи "баварцам" таки удалось выйти вперед в счете. Коутиньо подал с углового на ближнюю штангу, Бургшталлер выбил мяч за пределы штрафной и казалось разрядил ситуацию, но мяч отлетел в ноги Киммиха и тот не раздумывая слету пробил в дальний угол вратаря. Мяч проскочил между ног защитника, голкипер "Шальке" не видел удара – 0:1 "Бавария" вышла вперед в счете.



Джошуа Киммих

Это был единственный результативный удар в первой части встречи. Второй тайм начался с атак хозяев поля, но которые ничем опасным так и не завершились.

Все же ближе к тому, чтобы удвоить счет были мюнхенские футболисты. Коутиньо обыграл защитника на углу штрафной и по воротам – перекладина спасает Шуберта.

На замену вместо Бужеллаба вышел Раман и сразу мог отличиться голом. После прострела с фланга, Раман вышел один на один с вратарем, но переиграть Нойера не удалось. Опасно в падений через себя пробивал Горецка, мяч пролетел чуть выше ворот.



"Шальке" – "Бавария"

Далее игра проходила с атаками обеих команд, но изменить счет на табло так никому и не удалось. Свисток судьи – 0:1 минимальная победа "Баварии".

Видеообзор матча