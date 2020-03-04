За лживую статью о Сумгаитских погромах уволены два замредактора «Независимой газеты» | Преступление и Наказание

В армянской прессе распространилась информация о том, что со своих должностей были уволены заместители редактора российской «Независимой газеты» Андрей Рискин и Аркадий Ханцевич. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники. Мы попытались связаться с редакцией «Независимой», однако ответ о достоверности информации получить не удалось. Впрочем, наши источники в Москве также подтверждают информацию об увольнении вышеуказанных сотрудников газеты.



По нашей информации увольнение связано с публикацией лживой статьи о Сумгаитских погромах за авторством азербайджанского писателя-фантаста Льва Аскерова от 24 февраля этого года. Публикация вызвала резонанс в армянском обществе, в статье открыто оскорблялись армяне, Армянская Апостольская Церковь и память жертв Сумгаитских погромов. Отметим, что посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что посольство планирует подать иск в суд за оскорбление чувств верующих и разжигание межнациональной розни. После этого статья была удалена с вебсайта «Независимой газеты», но редакция извинений не принесла.



Напомним, что в феврале 1988 года в Сумгаите, при фактической поддержке местных азербайджанских властей, прошли погромы армян. Во время этих событий было убито 26 армян и 6 азербайджанцев, гласят официальные данные. Свидетельства очевидцев говорят о больших жертвах среди армян. Точное число зверски убитых не установлено до сих пор. Мужчин, женщин и детей убивали, насиловали, сжигали заживо. Слово «Сумгаит» вошло в историю как синоним бесчинства и ассоциируется у большинства людей с погромами со стороны азербайджанцев.