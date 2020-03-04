Азербайджанский вой в Москве | Цинизм зашкаливает

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу обратился в генпрокуратуру России с обращением провести проверки статьи Владимира Хомякова под названием «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», опубликованной на сайте российского информационно-аналитического телеканала «Царьград Тв». Об этом сообщает азербайджанский новостной сайт «Ведомости» Бюльбюля очевидно оскорбила правда, которую раскрыл Хомяков о гонениях русских и погромах армян в начале 1990 года в Баку



Только в гневном обращении Бюльбюля в прокуратару есть загвоздка. В статье приведены неоспоримые исторические факты, как о судьбе русских, так и армянских жителей Только в гневном обращении Бюльбюля в прокуратару есть загвоздка. В статье приведены неоспоримые исторические факты, как о судьбе русских, так и армянских жителей Баку . Январь 1990 года останется в истории как одна из многих черных страниц летописи Азербайджана. В эти дни радикалы, озверевшие от жажды крови, убивали и грабили армянское население Баку . Погромы были хорошо спланированы и организованы. Мир знает много о трагедии армян Баку , однако мало кто слышал, что в эти дни также пострадало и русское население столицы Азербайджана. Мы освещали данный вопрос в нашей объемной статье, с ней можно ознакомиться по ссылке. Также гонения на русских показаны в документальном фильме Станислава Говорухина «Так жить нельзя», отрезок из которого представлен в конце этой статьи.



Отметим, что недавно посол Армении в России Вардан Тоганян также обратился в генпрокуратуру с заявлением на российскую «Независимую газету», где была опубликована статья азербайджанского писателя-фантаста Льва Аскерова с фальсификациями о Сумгаитских погромах и оскорблениями армян и Армянской Апостольской Церкви. Статья уже удалена, а замредакторы, пропустившие этот материал на публикацию уже уволены. В отличие от статьи Хомякова, опус Аскерова был построен на искажении фактов, показаниях несуществующих лиц, обнаруженных им в несуществующих архивных документах при самых смешных обстоятельствах.





