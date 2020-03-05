Глава кабмина Киргизии поручил правительству минимизировать последствия от коронавируса

Премьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев 4 марта провёл селекторное совещание с членами правительства, на котором отметил, что важно проанализировать имеющийся запас продуктов на рынках, так как инфекция коронавируса будет иметь определённые последствия для экономики страны. Об этом сообщает

Глава кабмина подчеркнул, что нужно учитывать, что пятая часть товаров приходит из Китая, для этого необходимо провести глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду, чтобы последствия были минимальными.

Абылгазиев поручил министрам найти альтернативные рынки и выработать действенные механизмы помощи бизнесу.

Вице-премьеру Эркину Асрандиеву, поручено решить вопрос с запасами продуктов первой необходимости в нужном количестве. Также, он должен провести анализ продуктовых рынков, чтобы иметь представление о товарах, по какой цене и откуда они могут быть ввезены в Киргизию.

Кроме того, премьер потребовал усилить контроль за ценами на товары, и чтобы дефицита продуктов не было.