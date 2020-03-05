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Глава кабмина Киргизии поручил правительству минимизировать последствия от коронавируса

Глава кабмина Киргизии поручил правительству минимизировать последствия от коронавирусаПремьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев 4 марта провёл селекторное совещание с членами правительства, на котором отметил, что важно проанализировать имеющийся запас продуктов на рынках, так как инфекция коронавируса будет иметь определённые последствия для экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Глава кабмина подчеркнул, что нужно учитывать, что пятая часть товаров приходит из Китая, для этого необходимо провести глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду, чтобы последствия были минимальными.

Абылгазиев поручил министрам найти альтернативные рынки и выработать действенные механизмы помощи бизнесу.

Вице-премьеру Эркину Асрандиеву, поручено решить вопрос с запасами продуктов первой необходимости в нужном количестве. Также, он должен провести анализ продуктовых рынков, чтобы иметь представление о товарах, по какой цене и откуда они могут быть ввезены в Киргизию.

Кроме того, премьер потребовал усилить контроль за ценами на товары, и  чтобы дефицита продуктов не было.





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