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Парламент Армении продолжит обсуждение изменений судебной системы

Парламент Армении продолжит обсуждение изменений судебной системыНациональное собрание Армении 4 марта продолжило рассмотрение инициатив по внесению изменений в судебный кодекс. Депутаты обсудили предложения по расширению состава комитета по этике и дисциплине, создание комитета по оценке эффективности судей, а также снижение возраста кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Предложение по изменению комитета по вопросам этики и дисциплины заключается в том, что в его состав войдут восемь членов, двое судей специализированных судов, двое – уголовной и гражданской юрисдикции первой инстанции, один – апелляционного суда и один – кассационного суда. Кроме того, рассматривается включение двух авторитетных учёных-юристов, которых предложат общественные неправительственные организации, но они должны иметь высокий статус.

Что касается комитета по оценке судебной эффективности, то его предположительно сформируют пять членов, которые будут рассматривать распределение дел судьями, их своевременное рассмотрение, а также действия судей в ходе правового процесса.

Кроме того, парламентарии обсудили новый подход в выборе кандидатов в судьи, особенно в отношении их возраста. По мнению некоторых депутатов, судья в 25 лет хоть и имеет необходимое образование и теоретические знания, но не может принимать адекватные решения в силу отсутствия жизненного опыта.

Несмотря на различные точки зрения и имеющиеся разногласия в подходе к путям реформирования, народные избранники единогласны в том, что стране необходима независимая, беспристрастная, заслуживающая доверия и не коррумпированная судебная система.





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