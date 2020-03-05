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Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решений

Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решенийГлава исполнительной власти Молдавии Ион Кику 4 марта провёл заседание кабинета министров, на котором обсуждались порядка 25 тем. Премьер одобрил проект, который включает в себя выплату материальной поддержки ветеранам ВОВ, членам семей погибших на войне, инвалидам после войны, также членам семьи участников чернобыльской аварии. Финансовая помощь увеличивается с 250 до 500 леев. Пособия будут получать 1033 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну представила отчёт об эпидемиологической ситуации, связанной с инфекцией коронавируса. Министр отметила, что выявлено 2 предположительных случая заражения новым вирусом. Исследование подтвердило, что это не является коронавирусом. Чиновница призвала жителей страны уделять больше внимания личной гигиене.

Глава правительства сообщил участникам заседания об эволюции поступлений в госбюджет и отметил, что они увеличились на 1,21 миллиардов леев, чем были в прошлом году.

Был представлен отчёт работы таможенной службы, выручка которой, увеличилась на 25%.

Премьер поблагодарил агентов по экономике и всех налогоплательщиков за сотрудничество.





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