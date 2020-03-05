Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решений

Кроме того, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну представила отчёт об эпидемиологической ситуации, связанной с инфекцией коронавируса. Министр отметила, что выявлено 2 предположительных случая заражения новым вирусом. Исследование подтвердило, что это не является коронавирусом. Чиновница призвала жителей страны уделять больше внимания личной гигиене.
Глава правительства сообщил участникам заседания об эволюции поступлений в госбюджет и отметил, что они увеличились на 1,21 миллиардов леев, чем были в прошлом году.
Был представлен отчёт работы таможенной службы, выручка которой, увеличилась на 25%.
Премьер поблагодарил агентов по экономике и всех налогоплательщиков за сотрудничество.