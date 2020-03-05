Денис Шмыгаль вступил в должность украинского премьера

Верховная Рада Украины 4 марта назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Вынес на рассмотрение данную кандидатуру лидер страны Владимир Зеленский в ходе внеочередного заседания парламента. Он отметил неэффективность старого состава кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Зеленский подчеркнул, что старое правительство достигло ряда успехов. Сюда, по его словам, входит успешная деятельность по ликвидации теневых рынков нефтепродуктов. Кроме того, добавил президент, была успешна реализована программа низких ставок по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса.

Но этого мало для украинцев, отметил президент. Он добавил, что в стране есть проблемы с промышленностью, угольной отраслью. В государстве отсутствует нормальная программа повышения пенсий, больницы не готовы ко второму этапу медицинской реформы. Невыполнение госбюджета в 2020 году составило 16 млрд гривен, сказал Зеленский.

В связи с этим, украинский лидер внёс на рассмотрение парламента кандидатуру председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля на должность нового главы правительства. Среди основных приоритетов нового кабмина политик назвал децентрализацию страны, расширение экономического потенциала, развитие промышленности, сельского хозяйства, области здравоохранения и сферы образования.

Украинский парламент поддержал предложение президента. В итоге, за политика проголосовал 291 народный депутат.