Владимир Путин принял вице-премьера Марата Хуснуллина

Глава РФ Владимир Путин 3 марта принял зампреда правительства Марата Хуснуллина. Во время беседы, вице-премьер проинформировал, в частности, о ходе работ по реализации ряда нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о ходе реализации трёх национальных проектов, такие как — «Доступное жильё и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры».

Далее, Хуснуллин заявил, что на сегодняшний день полностью финансируются данные проекты. Также, создан штаб, в котором работают все региональные власти, губернаторы и органы федеральной власти. Кроме того, мы сейчас занимаемся программой развития для регионов и первую программу, будут реализовать в Курганской области, сказал вице-премьер.

В течение ближайшего времени, отметил Марат Хуснуллин, будут подготовлены все остальные программы с коллегами из других министерств и в первом квартале 2020 года профинансированы регионы.

Владимир Путин, добавил, что деньги на нацпроекты уже выделены и, в ближайшее время, ответственным лицам надо реализовать госпланы по развитию регионов с низким уровнем социально-экономического развития.