Задачей номер один в Белоруссии названа диверсификация поставок нефти

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 марта, провёл совещание по вопросам активизации процесса, поиска потенциальных и долгосрочных партнёров в энергетической сфере.Глава государства, поставил перед профильными ведомствами конкретные задачи в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент Белоруссии, отмечая сложившуюся ситуацию в ТЭК страны заявил, что углеводородное сырьё является ключевым генератором в политических и экономических, межгосударственных отношениях в мире. Те страны, которые получили от географии и природы такое счастье, значительно проще, решают свои актуальные вопросы, и это, к сожалению, становится мировой практикой, несмотря на юридические договорённости и другие базовые документы, подчеркнул президент.

Констатируя тот факт, что страна ежемесячно недополучает миллион тонн сырья, президент отметил, что виноваты только сами. Дело в том, что вовремя не прибегли к диверсификации поставок, монополия в любом проявлении, приводит к такому исходу, сказал Лукашенко.

Далее белорусский лидер, обозначил важность поиска аналогов, конкурентоспособных основному поставщику, отметив, что возникшая сложность сыграла добрую и полезную роль. Президент, поиск новых энергетических партнёров, назвал задачей номер один. Нефть не монопольный продукт, пояснил Лукашенко. Желающих нам её привезти более чем достаточно, необходимо искать и договариваться, заявил белорусский лидер.

Премьер Сергей Румас в ходе заседания сообщил, что из-за нехватки сырья отечественные нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены работать на низких производственных мощностях.