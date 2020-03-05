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Шароф Рахманов принял представителей российских компаний

Шароф Рахманов принял представителей российских компанийВ муниципалитете Ташкента 3 марта прошла встреча между замхокимом  столицы Шарофом Рахмановым и представителями российских компаний. Во время беседы, стороны обсудили будущее строительство родильных домов и перинатальных центров, также реструктуризацию существующих медучреждений. Также, в диалоге участвовали работники главного управления здравоохранения Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията.

Поприветствовав гостей и поблагодарив их за интерес к партнёрству, Шароф Рахманов сказал, что данное строительство и модернизация медучреждений, поможет создать условия для стабильного развития в области неонатологии, родовспоможения и реанимации пациентов. Также, замхоким отметил, что главная социальная значимость для страны, это защита  материнства, детства и семьи.

Представитель консалтинговой организации «НЭО Центр» Алексей Волостнов, поблагодарил за тёплый приём и заявил, что консорциум компаний готов оказать различные услуги, в том числе разработку перинатальной программы для столицы Узбекистана и подготовку аудита перинатальной инфраструктуры.

Алексей Волостнов, выразил готовность совместно с объединением независимых и финансовых организаций подготовить обучающие курсы для медработников и управленцев, для новой инфраструктуры.

Добавим, что данный проект содержит в себя, как и строительство новых сооружений, так и коренное улучшение существующих родильных домов и перинатальных центров.

Шароф Рахманов и представители российских компаний «НЭО центр», ГК «ТРИММ», ООО «ГМК Киль» и АО «МаксПроект», договорились создать рабочую группу и разработать план развития перинатальной инфраструктуры столицы.





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