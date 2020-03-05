В Ашхабаде состоялся семинар ОБСЕ по эффективному взаимодействию госструктур и СМИ

В туркменской столице с 3 по 4 марта проходит семинар на тему «Навыки эффективного взаимодействия между государственными учреждениями и средствами массовой информации». Организатором мероприятия выступил Центр ОБСЕ в Ашхабаде. Об этом сообщает корреспондент в Туркменистане.

В качестве международных экспертов тренинг проводят Марек Бекерман и Эва Лукасик.

Актуальность и объективная востребованность этого семинара особенно важны в свете подписанного президентом Туркменистана постановления, согласно которому министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов и города Ашхабада, учреждениям, предприятиям и организациям независимо от организационно-правовой формы предписано обеспечить создание в установленном порядке системы электронного документооборота и веб-сайтов до января 2021 года.

Для участия в тренинге приглашены сотрудники госучреждений и представители пресс-служб, а также средств массовой информации. Как подчеркнули организаторы, такой подбор участников позволит узнать специфику работы друг друга и будет способствовать лучшему взаимопониманию и сотрудничеству между пресс-службами и СМИ Туркменистана.

В своём приветственном слове к участникам семинара Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, подчеркнула, что правительство Туркменистана уделяет большое внимание вопросу расширения каналов распространения информации о Туркменистане как в самой стране, так и за её пределами, а также усилению взаимодействия между органами государственной власти с одной стороны, и средствами массовой информации и общественностью, с другой стороны. В этом плане с большим удовлетворением отметила успешное сотрудничество с правительством Туркменистана в области совершенствования профессиональных навыков журналистов и специалистов госучреждений, ответственных за вопросы связей с прессой и общественностью.

Добавим, международные эксперты осветили широкий круг вопросов, включая роль пресс-служб в цифровой эпохе, онлайн инструменты информирования общественности, особенности коммуникационных стратегий государственных органов и другие насущные вопросы информационно-новостной работы.