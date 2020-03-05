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Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек

 
Еще у троих прибывших из Ирана в Азербайджан людей обнаружен коронавирус, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Как сообщили журналистам в Оперативном штабе, один из них - гражданин Германии (1988 г.р.), двое других - граждане Азербайджана (1994 и 1999 г.р.), которые получали образование в городе Кум. Все они размещены в больнице специального режима.
В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, температура нормальная, жалоб нет. Проводится соответствующее лечение.

Состояние всех заразившихся коронавирусом стабильное, принимаются необходимые меры для их лечения.
Отметим, ранее оперативный штаб сообщил об обнаружении коронавируса в Азербайджане у 3 человек. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 человек. На карантине более тысячи азербайджанцев.
 
Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают. 

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, больницы в ужасном состоянии и везде царит антисанитария. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном. 
 
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана в ближайшие два месяца, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. 


  Источник:FMG NEWS

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