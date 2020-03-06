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ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны

 
Утром ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении.

6 марта, около 05: 30, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении одной из боевых позиций на северо-восточном направлении границы Армении. Благодаря грамотным действиям личного состава, противник, понеся потери, был отброшен на исходную позицию, оставив боеприпасы и миноискатель.

С армянской стороны потерь нет, один военнослужащий получил легкое ранение. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Анализ действий показывает, что для данного диверсионного проникновения, осуществленного прошедшими спецподготовку военными, противник провел особые подготовительные работы. 

Примечательно, что для разминирования использовался миноискатель германского производства.
 


  Источник:FMG NEWS

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