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Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский районГлава кабинета министров Молдавии Ион Кику 5 марта прибыл с рабочим визитом в Чимишлийский регион, в ходе которого, посетил асфальтобетонный завод «Irindaprim» SRL. На данный момент компания строит два автомобильных моста и ремонтирует часть дороги Михайловка-Чимишлия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Завод является одним из самых крупных и хорошо оборудованных асфальтобетонных компаний в государстве, а также выступает в качестве активного участника аукционов по строительству дорог.

Руководители завода проинформировали главу исполнительной власти о партнёрстве компании с центральными и местными властями, также сообщили о ходе выполненных строительных работ.

Кроме этого, Кику провёл встречу с местными властями, чиновниками, советниками района и жителями.

В ходе беседы, глава кабмина выразил благодарность агентам по экономике за их вклад в госбюджет.

Премьер также заметил, что без качественной дорожной инфраструктуры, районы страны не могут быть обеспечены работой рядом с домами жителей.

Кику подчеркнул, что после изменения подхода к распределению средств на строительство дорог Чимишлинский район может получить 15 миллионов леев и пообещал, что каждый регион получит уличное освещение в нужном объёме.





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