Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

Завод является одним из самых крупных и хорошо оборудованных асфальтобетонных компаний в государстве, а также выступает в качестве активного участника аукционов по строительству дорог.
Руководители завода проинформировали главу исполнительной власти о партнёрстве компании с центральными и местными властями, также сообщили о ходе выполненных строительных работ.
Кроме этого, Кику провёл встречу с местными властями, чиновниками, советниками района и жителями.
В ходе беседы, глава кабмина выразил благодарность агентам по экономике за их вклад в госбюджет.
Премьер также заметил, что без качественной дорожной инфраструктуры, районы страны не могут быть обеспечены работой рядом с домами жителей.
Кику подчеркнул, что после изменения подхода к распределению средств на строительство дорог Чимишлинский район может получить 15 миллионов леев и пообещал, что каждый регион получит уличное освещение в нужном объёме.