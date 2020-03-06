Владимир Путин назвал поправки Конституции РФ востребованными в обществе

Глава России Владимир Путин 6 марта принял лидеров четырёх фракций Госдумы. На совещании обсудили поправки в Конституцию РФ. На приёме также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщили вглавы государства.

Владимир Путин, отметил, что сейчас у нас другая страна, и конечно поправки востребованы. Также, президент заявил о необходимости не допускать, ситуаций, связанных с новыми попытками «раскачек» в России.

– Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, вернее, в нашем будущем, – сказал Владимир Путин.

Кроме того, на совещании, также выступили лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Отметим что, во время беседы с лидерами фракции, президент России заострил внимание на том, что при всей разнице подходов, методов и способов достижения целей, у всех политических сил в России общие задачи.

В завершение встречи, Владимир Путин поблагодарил руководителей парламентских фракций за труд, также, за совместную работу над поправками в основной закон Российской Федерации.

Добавим, что 23 января государственная Дума, единогласно в первом чтении приняла законопроект, направленный на изменения в Конституции РФ.