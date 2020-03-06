Со строительством дорог в Полтавской области ознакомился Владимир Зеленский

С реализацией госпрограммы «Большое строительство» в Полтавской области ознакомился 5 марта лидер Украины Владимир Зеленский. В рамках рабочей поездки он проверил ход строительства 1-й бетонной дороги в Украине, реконструкции ряда других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Глава госслужбы «Укравтодор» Александр Кубраков, в ходе общения с президентом, отметил, что дорога Н31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка возводится по новой технологической методике с использованием бетона. Дорожный маршрут, по словам чиновника, будет поделён на 4 полосы. Дорога соединяется с международной трассой М03/Е40 Киев — Полтава — Харьков.

Зеленский, в свою очередь, заявил о необходимости выполнить все работы по строительству в данном направлении в установленные сроки, а именно до декабря этого года.

Также, было отмечено, что 95 км дорог в области будут покрыты асфальтом. В регионе также продолжаются работы по реконструкции четырех школ, пяти детских садов, восьми приёмных отделений больниц. Кроме того, на территории Полтавской области было инициировано строительство областного клинического кардиодиспансера, отметил Кубраков.

Глава государства подчеркнул, что планирует лично ознакомиться с ходом работ на всех инфраструктурных объектах.