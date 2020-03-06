Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 5 марта, принял главу совета федерального собрания РФ Валентину Матвиенко, прибывшую в страну с официальным визитом. В ходе встречи президент вручил российскому политику орден Франциска Скорины. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назвал российскую гостью близким и родным человеком. Вручив высокую награду, Лукашенко отметил, что в личном кабинете награждает только своих людей. Президент сказал, что они, вместе с председателем национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, старались приблизить эту встречу к максимально домашней атмосфере.

Представитель российского федерального собрания, поблагодарив собеседников за почёт и признание, сообщила, что при посещении Белоруссии получает большой заряд теплоты, так как белорусская земля всегда отличалась радушием и гостеприимством. Также, Матвиенко выразила признательность белорусской стороне за ёмкую программу визита, в ходе которой было посещение храма-памятника всех святых в Минске.

Напомним, что указ о присвоении ордена был подписан весной прошлого года. Государственная награда Белоруссии присуждена Валентине Матвиенко за весомый вклад в укрепление дружбы и развитие белорусско-российского межгосударственного сотрудничества.