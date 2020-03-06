Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

– Когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует народ, начинается шантаж, – сказал Сергей Неверов.
Лидер фракции отметил, что, в отношении законопроекта «Единой России» о сдерживании цен на лекарства, началась медийная атака.
Также, Неверов добавил, что мы готовы совместно работать с аптечными сетями. Кроме того, если более 20 процентов аптек, в конкретном регионе принадлежит одному бизнесмену, то возникает возможность завышения цен, подчеркнул руководитель фракции.
– Законопроект сейчас только недавно внесён в Госдуму, более того, предполагаем, обсуждать его в следующих чтениях. В этом обсуждении должны участвовать и аптечные сети. Если у них есть какие-то альтернативные предложения, мы готовы их выслушать, – подчеркнул Неверов.
Напомним, что ранее 3 марта «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором говорится, что правительство получит право устанавливать цены на лекарственные изделия.