Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

– Когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует народ, начинается шантаж, – сказал Сергей Неверов.

В Государственной Думе, 5 марта выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В рамках выступления, перед депутатами, он призвал участников рынка прекратить заниматься шантажом и начать совместный диалог. Об этом сообщили вгосударственной думы.

Лидер фракции отметил, что, в отношении законопроекта «Единой России» о сдерживании цен на лекарства, началась медийная атака.

Также, Неверов добавил, что мы готовы совместно работать с аптечными сетями. Кроме того, если более 20 процентов аптек, в конкретном регионе принадлежит одному бизнесмену, то возникает возможность завышения цен, подчеркнул руководитель фракции.

– Законопроект сейчас только недавно внесён в Госдуму, более того, предполагаем, обсуждать его в следующих чтениях. В этом обсуждении должны участвовать и аптечные сети. Если у них есть какие-то альтернативные предложения, мы готовы их выслушать, ­– подчеркнул Неверов.

Напомним, что ранее 3 марта «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, в котором говорится, что правительство получит право устанавливать цены на лекарственные изделия.