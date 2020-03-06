 
  • 18:33 – В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера. 
  • 13:26 – Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва 
  • 18:00 – Как известно, дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю | Георгий Гахария 
  • 18:33 – В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера. 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Узбекистан присоединился к Гаагской конференции по международному частному праву

Узбекистан присоединился к Гаагской конференции по международному частному праву

В столице южной Голландии 4 марта Узбекистан вступил в Гаагскую конференцию по международному частному праву (ГКМЧП). Напомним, что на данный момент делегация во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым прибывает в королевстве Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе минюста республики.

Скажем, что цель визита, это завершить процедуры присоединения Узбекистана к Гаагской конференции по международному частному праву.

Сейчас, после присоединения к данной конференции Узбекистана и Доминиканской республики, число участников достигло 85.

Участие Узбекистана в Гаагской конференции позволит обеспечить деятельность страны в процедуре унификации норм международного семейного и частного права, также дальнейшего развития правовой системы с учётом мировых стандартов.

Узбекистан, также, является участником конвенции по вопросам гражданского процесса (1954 года), об отмене требования легализации иностранных официальных документов (1961 года), о гражданских аспектах международного похищения детей (1980 года).

Визит узбекской делегации осуществляется при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.





  •   Просмотров Сегодня: 22


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Узбекистан закрыл авиаперевозки с Афганистаном, Ираном и Италией из-за короновируса
    » Учителям Узбекистана вручили нагрудные знаки за вклад в народное образование
    » В Академии Вооруженных Сил Узбекистана побывала делегация Пакистана
    » Узбекистан рассматривает вопросы вступления в Международную федерацию дорог
    » Узбекистан стал членом движения Worldskills International
    » Туристический потенциал Узбекистана представлен в США
    » Сергей Лавров посетит Узбекистан в январе 2020 года
    » Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
    » Узбекистан признали лучшим историческим турнаправлением
    » Депутат рассказал об историческом шаге Узбекистана
    » Главы МИД Грузии и Узбекистана договорились углублять отношения
    » Узбекистан поддерживает Баку в решении о территориальной целостности Азербайджана
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера.

    • 18:33
    • 39
    • 0

    Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

    • 18:18
    • 34
    • 0

    Со строительством дорог в Полтавской области ознакомился Владимир Зеленский

    • 17:57
    • 37
    • 0

    82 террориста ИГИЛ были депортированы в Азербайджан со своими детьми.

    • 17:35
    • 77
    • 0

    Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко

    • 15:11
    • 42
    • 0

    Владимир Путин назвал поправки Конституции РФ востребованными в обществе

    • 11:27
    • 46
    • 0

    ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны

    • 11:00
    • 63
    • 0

    Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

    • 09:00
    • 45
    • 0

    Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек

    • 19:05
    • 92
    • 0

    В Ашхабаде состоялся семинар ОБСЕ по эффективному взаимодействию госструктур и СМИ

    • 18:44
    • 82
    • 0

    Шароф Рахманов принял представителей российских компаний

    • 17:29
    • 66
    • 0

    Задачей номер один в Белоруссии названа диверсификация поставок нефти

    • 15:30
    • 68
    • 0

    Владимир Путин принял вице-премьера Марата Хуснуллина

    • 12:44
    • 68
    • 0

    Денис Шмыгаль вступил в должность украинского премьера

    • 12:01
    • 72
    • 0

    Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решений

    • 11:19
    • 74
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57417
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52162
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47828
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43249
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37064
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35661
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35000
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32817
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31177
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30345
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23988
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23235
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22998
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20700
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19637
    • 0

    В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера.

    • 18:33
    • 39
    • 0

    82 террориста ИГИЛ были депортированы в Азербайджан со своими детьми.

    • 17:35
    • 77
    • 0

    Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

    • 18:18
    • 34
    • 0

    Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко

    • 15:11
    • 42
    • 0

    Со строительством дорог в Полтавской области ознакомился Владимир Зеленский

    • 17:57
    • 37
    • 0

    Владимир Путин назвал поправки Конституции РФ востребованными в обществе

    • 11:27
    • 46
    • 0

    Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

    • 09:00
    • 45
    • 0

    ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны

    • 11:00
    • 63
    • 0

    Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек

    • 19:05
    • 92
    • 0

    В Ашхабаде состоялся семинар ОБСЕ по эффективному взаимодействию госструктур и СМИ

    • 18:44
    • 82
    • 0

    Шароф Рахманов принял представителей российских компаний

    • 17:29
    • 66
    • 0

    Задачей номер один в Белоруссии названа диверсификация поставок нефти

    • 15:30
    • 68
    • 0

    Владимир Путин принял вице-премьера Марата Хуснуллина

    • 12:44
    • 68
    • 0

    Денис Шмыгаль вступил в должность украинского премьера

    • 12:01
    • 72
    • 0

    Премьер-министр Молдовы принял ряд социально-ориентированных решений

    • 11:19
    • 74
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА