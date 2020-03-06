Узбекистан присоединился к Гаагской конференции по международному частному праву

В столице южной Голландии 4 марта Узбекистан вступил в Гаагскую конференцию по международному частному праву (ГКМЧП). Напомним, что на данный момент делегация во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым прибывает в королевстве Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе минюста республики.

Скажем, что цель визита, это завершить процедуры присоединения Узбекистана к Гаагской конференции по международному частному праву.

Сейчас, после присоединения к данной конференции Узбекистана и Доминиканской республики, число участников достигло 85.

Участие Узбекистана в Гаагской конференции позволит обеспечить деятельность страны в процедуре унификации норм международного семейного и частного права, также дальнейшего развития правовой системы с учётом мировых стандартов.

Узбекистан, также, является участником конвенции по вопросам гражданского процесса (1954 года), об отмене требования легализации иностранных официальных документов (1961 года), о гражданских аспектах международного похищения детей (1980 года).

Визит узбекской делегации осуществляется при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.