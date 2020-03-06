Таджикистан расширит партнёрство со странами Евросоюза в сфере туризма

Турсфера Таджикистана будет расширяться за счёт укрепления сотрудничества правительства со странами Евросоюза. Основные направления взаимных связей обсудила 4 марта глава комитета по развитию туризма Таджикистана Ширин Амонзода в рамках переговоров с послом ЕС в республике Мэрилин Джозефсон, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Таджикистана

Было отмечено, что соответствующая область признана в стране одной из приоритетных отраслей. На территории государства работают более 200 туристических компаний, отметила Амонзода. Она также добавила, что в 2019 году количество интуристов превысило 1 млн человек.

Стороны обсудили послание правительству со стороны главы государства Эмомали Рахмона относительно развития турсферы, в частности расширения предоставления льгот для соответствующих компаний и улучшения сервиса в данном направлении.

По словам Амонзода, в рамках реализации госпрограммы «Стратегия развития туризма до 2030 года», утверждённой 1 августа 2018 года, власти страны планируют вывести данную сферу на качественно новый уровень. В связи с этим, чиновник отметил важность обмена опытом между специалистами соответствующих государств и развития совместной деятельности со странами-членами ЕС в области оздоровительно-лечебного туризма.