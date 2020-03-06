82 террориста ИГИЛ были депортированы в Азербайджан со своими детьми.

Террористки ИГИЛ из Азербайджана





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирака Ахмед Аль-Сахаф сообщил о том, что на этой неделе в Азербайджан были репатриированы 82 террориста и их детей, сообщает со ссылкой на Твиттер Аль-Сахафа.

«МИД Ирака приняло участие в депортации в Азербайджан 82 детей, которые содержались вместе с их матерями, заключенными в тюрьму иракским правосудием за присоединение к ИГИЛ.



82 ребенка отправлены в

Помимо Азербайджана, детей из Ирака отправляют в Таджикистан, Турцию и другие.



В разгар своего влияния ИГИЛ контролировало территорию в Ираке и Сирии, эквивалентную размеру Соединенного Королевства, собрав под своими знаменами около десяти миллионов человек. Таким образом, число депортированных детей достигло 828», - написал представитель министерства.82 ребенка отправлены в Баку , потому что мать или отец этих детей, или оба родителя прибыли в Ирак из Азербайджана.Помимо Азербайджана, детей из Ирака отправляют в Таджикистан, Турцию и другие.В разгар своего влияния ИГИЛ контролировало территорию в Ираке и Сирии, эквивалентную размеру Соединенного Королевства, собрав под своими знаменами около десяти миллионов человек.



Тысячи людей стекались в регион, чтобы сражаться и строить так называемый халифат. Многих из них нелегально перевозили через турецко-сирийскую границу. Среди них было много женщин, которые были привлечены либо обманным путем, либо они сами решили стать джихадистками.



После поражения ИГИЛ в Ираке в 2017 году и в Сирии в марте 2019 года началось судебное преследование боевиков ИГИЛ и репатриация задержанных, а также их жен и детей. Многие арестованные ждут своей судьбы в переполненных тюрьмах и лагерях Ирака и Сирии.



Только в одном лагере Аль-Хол в Сирии находятся более 70 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети.

ЮНИСЕФ регулярно призывает страны репатриировать своих граждан из зоны конфликта и обеспечить детей документацией, связанной с гражданством.



Напомним что самое большое число террористов и убийц в ИГИЛ были отправлены из Азербайджана, где основная масса людей исповедует радикальный ислам, а сама нация состоит из кровожадных убийц, насильников и преступников.