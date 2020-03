В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера.

Кто такой Мамед Эмин Расулзадe, и почему он никакой не герой Азербайджана, а нацистская мразь и коллаборационист из той же выгребной ямы, что и Бандера с Шухевичем?Мамед Эмин Расулзадe – вторая после Гейдара Алиева политическая, системообразующая фигура в столетней истории Азербайджана, фигура такая же одиозная, которой азербайджанские националисты пририсовывают многие, даже имеющиеся достоинства, чтобы сотворить настоящего кумира и лидера нации."Публицист, драматург, общественный и политический деятель" Мамед Эмин Расулзадe только формально стоит у истоков Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, будучи председателем Национального Совета. Но эта Республика, как и Армянская и Грузинская, вскоре были поглощены Советской Россией, a политическая карьера Расулзаде получила круговороты, о многих этапах которого азербайджанская историография, действующий в Баку режим и националисты предпочитают замалчивать.Эти страницы недалекого прошлого болезненно воспринимаются как идеологами азербайджанского национализма, для которых Расулзаде – точка отсчета, так и нынешней властью в Азербайджане, эксплуатирующей образ Расулзаде для конструирования основ политической, национальной идентичности.Пара эпизодов, затронутые в данной статье, отнюдь не нацелены на очернение исторического наследия этого важного для азербайджанского народа политического деятеля ХХ века. Имеем в виду изгнание Расулзаде из Турции в 1931 году и его коллаборационизм с нацистской Германией в годы Второй мировой вплоть до 1943 года (по одной из версий, согласно известному автору Тадеушу Светочовски), перед тем, как снова вернуться в посткемалистскую Турцию «в порыве горечи», где и умер в 1955 году.Правда, непосредственно после возвращения в Турцию в 1947 году, под различными предлогами Расулзаде удалось перетащить сюда порядка 4000 служивших Третьему рейху своих соотечественников, спасая их от неизбежной ответственности за предательство в виде советских лагерей. Но это тема для отдельного материала.Томас Гольц в своей известной книге «Азербайджанский дневник» называет Расулзаде «провалившимся Джорджем Вашингтоном», о ком в основном писала турецкая пресса правых взглядов (Thomas Goltz, Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter's Adventures in an Oil-rich, War-torn, Post-Soviet Republic, Routledge, 1999. pp. 17-18).Но обо всем по порядку.Расулзаде выдворяют из ТурцииВ конце апреля 1920 года молодое государство Азербайджанская Демократическая Республика перестает существовать, и вскоре его лидеры оказываются в тюрьмах. Согласно Тадеушу Светочовски, будучи в Азербайджане с инспекционной миссией осенью 1920г. Сталин встречается в тюрьме с мусаватистским лидером Расулзаде и в знак признательности за поддержку последнего в период революции 1905г. освобождает его и переводит на работу в систему наркомата по национальностям в Москве, а через два года Расулзаде успешно убегает из Москвы за рубеж (Tadeusz Swietochowski, Russia and Azerbaijan: A Borderland In Transition, Columbia University Press, 1995; pp. 109-110). По другой версии его биографии, которую предлагает Томас Гольц, Расулзаде тогда отклонил предложение Сталина стать политическими соратниками, и был отправлен в тюрьму в Москве, откуда сбежал спустя два года через Финляндию в Германию, и это «аспект его жизни, о котором националисты [в Азербайджане] не любят говорить» (Goltz, pp. 17-18).По другим данным, Расулзаде вскоре обосновывается в Турции, где начинает проводить какую-то активную деятельность среди азербайджанских эмигрантов. Но у него непростые отношения с азербайджанскими эмигрантами в Европе из-за хороших отношений со Сталиным в прошлом, и в 1928 году его сместили с должности руководителя партии Мусават. Три годя спустя, в 1931 году, Расулзаде напишет очередной свой памфлет, названный «О пантюркизме в связи с кавказской проблемой», где называет пантюркизм всего лишь культурной идеологией, чем обижает турецкие власти, и после продолжительной агитационной активности среди азербайджанских эмигрантов Ататюрк выдворяет его из Турции (Swietochowski, p. 132).После изгнания из Турции Расулзаде обосновывается в Варшаве, где сотрудничает с местным режимом маршала Юзефа Пилсудского (впоследствии он женится на дочери диктатора), основавшего еще в 1926 году в Париже организацию «Прометей», которая должна была содействовать раздроблению России по разделительным линиям между национальностями. Как пишет Светочовски, это движение смогло вобрать в себя грузин, азербайджанцев, украинцев, крымских и волжских татар, «но не смогло заинтересовать армян» (Swietochowski, p. 132).После продолжительных скитаний в Турции и в Европе, Расулзаде, одержимый идеей, создания независимого Азербайджана, решает сотрудничать с нацистским режимом. Для этого он перебирается в Берлин в начале войны, встречается с азербайджанскими военными в немецком плену и начинает с ними заводить разговоры о том, кто из них в будущем поможет в создании независимого азербайджанского государства (Swietochowski, pp. 132-134).Согласно другому авторитетному источнику, в поле зрения германских служб Расулзаде находился еще с того времени, когда у власти в Азербайджане было мусаватистское правительство. После того, как он эмигрировал, а затем занялся созданием организационных структур кавказской эмиграции, его тоже не упускали из виду. Тесные отношения с германской разведкой установились после прихода нацистов к власти. После вступления в Румынию немецких войск уже германское посольство в Бухаресте уведомило румынскую полицию, что Расулзаде находится на немецкой службе, и попросило оформить ему надлежащие документы для многократных поездок в Германию. В мае 1942 года Расулзаде был приглашен немцами на съезд кавказской эмиграции, а после него по заданию командования вермахта подключился к формированию национального легиона из числа военнопленных-азербайджанцев. Судя по упоминанию в архивных документах, он имел какое-то отношение к заброске немецкой разведкой диверсантов в тыл Красной Армии. (Соцков Л.Ф. Неизвестный сепаратизм: на службе СД и Абвера. – М.: Рипол классик, 2003).Азербайджанские гвардии в составе Вермахта