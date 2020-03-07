» Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3

Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан
и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства.
«Азербайджан
— Уровень 3: пересмотреть путешествия. Пересмотреть поездку в Азербайджан
из-за вспышки COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана», — говорится в одном из документов.
Там же уточняется, что основная угроза заражения вирусом исходит от приграничных с Ираном областей. Кроме того, «медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует международным стандартам и стандартам США, и в некоторых районах базовые медицинские принадлежности могут быть недоступны».
Из за отсталой медицины в Азербайджане, антисанитарии в больницах и клиниках, по не проверенной информации иностранцам включая граждан США рекомендовано срочно покинуть Азербайджан
.
Отметим что в Азербайджане уже царит эпидемия коронавируса, только по официальным данным зарегистрировано более 12 человек. По неофициальным данным больных COVID-19 уже перевалило за вторую сотню. На карантине около 2000 азербайджанцев. Власти Азербайджана скрывают истинные масштабы эпидемии, которая уже не на шутку отмеченна и в ВС Азербайджана.