Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна

Армения, Латвия и Россия лучше всех постсоветских стран готовы к борьбе с эпидемиями. Об этом сообщает «Настоящее Время» со ссылкой на GHSI-ին (Guardion Health Sciences Inc).

Армения занимает 26-е место в списке стран, лучше других подготовленных к эпидемиям, Латвия – 29-е, Россия – 43-е.



Хуже всего к эпидемиям подготовлены Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства.



«Азербайджан — Уровень 3: пересмотреть путешествия. Пересмотреть поездку в Азербайджан из-за вспышки COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана», — говорится в одном из документов.



Там же уточняется, что основная угроза заражения вирусом исходит от приграничных с Ираном областей. Кроме того, «медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует международным стандартам и стандартам США, и в некоторых районах базовые медицинские принадлежности могут быть недоступны».



Из за отсталой медицины в Азербайджане, анти санитарии в больницах и клиниках, по не проверенной информации иностранцам включая граждан США рекомендовано срочно покинуть Азербайджан.



Отметим что в Азербайджане уже царит эпидемия коронавируса, только по официальным данным зарегистрировано более 12 человек. По неофициальным данным больных COVID-19 уже перевалило за вторую сотню. На карантине около 2000 азербайджанцев. Власти Азербайджана скрывают истинные масштабы эпидемии, которая уже не на шутку отмечена и в ВС Азербайджана.

