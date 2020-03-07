Ильхам Алиев очень зол, он не нашел на «древнеазербайджанской» карте Азербайджан

4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Историко-краеведческого музея в районе Товуз. Осмотрев все экспонаты, Алиев наткнулся на карты "древнего Азербайджана”, на которых не только нет указаний азербайджанских городов и самого Азербайджана, что априори невозможно, но даже древней Албании, которую так любят считать древним Азербайджаном азербайджанские историки. Вместо ожидаемых названий, Алиев увидел карту древнего царства Урарту. Особенно президента возмутило наличие названия армянского города Сисиан.



Весь свой гнев Алиев спустил на главу исполнительной власти района Мамеда Мамедова. На вопрос откуда они взяли эту карту, ему сообщили, что из министерства культуры. Далее представляем занимательную поучительную речь Ильхама Алиева:

"Эта карта какого века? Надо написать. Под каждой картой должно быть написано к какому веку она относится, потому что менялись государства, менялись границы.

Где вы взяли эту карту? В Министерстве культуры? Написаны древние названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван – все они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять.

Здесь не указано и государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту. Поэтому это надо рассмотреть. Свяжитесь с Министерством культуры, карты должны быть точными, и должны быть указаны даты. Непонятно к какому историческому периоду относится эта карта. Нет названия ни одного города на нынешней территории Азербайджана. На это есть ответ? Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Эта карта – наша история. Придут дети и что они поймут из этой карты об истории? Вообще непонятно, что это. Одному Аллаху известно, откуда вы это взяли. К этому нельзя так относиться. Заполняете музей экспонатами и думаете, что на этом все закончено? Причем это детская комната. А если ребенок спросит, что это, где моя родина? Где мои древние города? Вместо этого видим там Урарту”.



