Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян встретилась с первой леди Бразилии Мишель де Паула Фирмо Рейнальдо Булсонару в президентском дворце Альворада.



Как написала Анна Акопян на своей странице в Facebook, встреча прошла в очень теплой атмосфере. В ходе беседы Первая леди рассказала историю строительства дворца, представила коллекцию полотен и скульптур.

Во время экскурсии жены глав Армении и Бразилии обсудили роль и миссию женщин в государственном управлении, а также важность реализации совместных проектов.



По окончании встречи Анна Акопян пригласила г-жу Болсонару в Армению, и последняя с радостью приняла приглашение.

По предварительным данным, визит состоится в октябре этого года.



