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Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии

 
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян встретилась с первой леди Бразилии Мишель де Паула Фирмо Рейнальдо Булсонару в президентском дворце Альворада.

Как написала Анна Акопян на своей странице в Facebook, встреча прошла в очень теплой атмосфере. В ходе беседы Первая леди рассказала историю строительства дворца, представила коллекцию полотен и скульптур.
Во время экскурсии жены глав Армении и Бразилии обсудили роль и миссию женщин в государственном управлении, а также важность реализации совместных проектов.

По окончании встречи Анна Акопян пригласила г-жу Болсонару в Армению, и последняя с радостью приняла приглашение.
По предварительным данным, визит состоится в октябре этого года.
 

Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии
Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии

Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии



  Источник:FMG NEWS

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