Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ

ВОЗ отправляет своих специалистов на борьбу с коронавирусом в Азербайджане
Всемирная организация здравоохранения приняла решения направить в Азербайджан
, Украину и Черногорию экспертов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.
«ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан
, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19», - сказано в сообщении.
Отметим что Азербайджан
целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают.
К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, больницы в ужасном состоянии и везде царит антисанитария. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана в ближайшие два месяца, во избежании заражения этой смертоносной болезнью.