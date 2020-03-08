 
  • 17:34 – Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ 
  • 18:33 – В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера. 
  • 11:31 – Цену на нефть уже не спасти | Обвал цен 
  • 17:34 – Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ

 

ВОЗ отправляет своих специалистов на борьбу с коронавирусом в Азербайджане

Всемирная организация здравоохранения приняла решения направить в Азербайджан, Украину и Черногорию экспертов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.
 
«ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19», - сказано в сообщении.
 
Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают. 

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, больницы в ужасном состоянии и везде царит антисанитария. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном. 
 
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана в ближайшие два месяца, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 46


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3
    » Ситуация с коронавирусом в Азербайджане критическая | заражены десятки человек
    » Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва
    » В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
    » Азербайджан кишит заболевшими коронавирусом | ЭПИДЕМИЯ
    » Азербайджан экспортирует коронавирус в "братские" страны | Теперь Беларусь
    » Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019
    » Полный самолет зараженных коронавирусом азербайджанцев доставили в Турцию
    » В Баку от коронавируса скончались еще 2 человека | Вирус стремительно распространяется
    » Летальное оружие Украине продает Азербайджан | СРОЧНО
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ

    • 17:34
    • 47
    • 0

    Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии

    • 22:09
    • 52
    • 0

    Ильхам Алиев очень зол, он не нашел на «древнеазербайджанской» карте Азербайджан

    • 21:45
    • 55
    • 0

    Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна

    • 12:46
    • 91
    • 0

    Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3

    • 12:40
    • 80
    • 0

    Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3

    • 12:03
    • 65
    • 0

    Цену на нефть уже не спасти | Обвал цен

    • 11:31
    • 52
    • 0

    В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера.

    • 18:33
    • 73
    • 0

    Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

    • 18:18
    • 59
    • 0

    Со строительством дорог в Полтавской области ознакомился Владимир Зеленский

    • 17:57
    • 66
    • 0

    82 террориста ИГИЛ были депортированы в Азербайджан со своими детьми.

    • 17:35
    • 181
    • 0

    Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко

    • 15:11
    • 66
    • 0

    Владимир Путин назвал поправки Конституции РФ востребованными в обществе

    • 11:27
    • 73
    • 0

    ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны

    • 11:00
    • 104
    • 0

    Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

    • 09:00
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57431
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52193
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47838
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43262
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37086
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35672
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35082
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32845
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31197
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30356
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24011
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23245
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23016
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20713
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19685
    • 0

    Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ

    • 17:34
    • 47
    • 0

    Анна Акопян пригласила в Армению первую леди Бразилии

    • 22:09
    • 52
    • 0

    Ильхам Алиев очень зол, он не нашел на «древнеазербайджанской» карте Азербайджан

    • 21:45
    • 55
    • 0

    Армения – наиболее подготовленная к эпидемиям страна

    • 12:46
    • 91
    • 0

    Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3

    • 12:40
    • 80
    • 0

    Госдепартамент США запретил американцам посещать Азербайджан | Опасность Уровень 3

    • 12:03
    • 65
    • 0

    Цену на нефть уже не спасти | Обвал цен

    • 11:31
    • 52
    • 0

    В Азербайджане отмечают день смерти Мамеда Эмина Расулзаде - сподвижника, идейного товарища и друга Гитлера.

    • 18:33
    • 73
    • 0

    82 террориста ИГИЛ были депортированы в Азербайджан со своими детьми.

    • 17:35
    • 181
    • 0

    Сергей Неверов: Сдерживание цен на лекарства подвергается медийной атаке

    • 18:18
    • 59
    • 0

    Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко

    • 15:11
    • 66
    • 0

    Со строительством дорог в Полтавской области ознакомился Владимир Зеленский

    • 17:57
    • 66
    • 0

    Владимир Путин назвал поправки Конституции РФ востребованными в обществе

    • 11:27
    • 73
    • 0

    Глава правительства Молдовы посетил Чимишлийский район

    • 09:00
    • 71
    • 0

    ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию Армении. | Отброшены и Наказаны

    • 11:00
    • 104
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА