Азербайджан не в состоянии противодействовать коронавирусу | ВОЗ



ВОЗ отправляет своих специалистов на борьбу с коронавирусом в Азербайджане







Всемирная организация здравоохранения приняла решения направить в Азербайджан , Украину и Черногорию экспертов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро ВОЗ.



«ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан , Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19», - сказано в сообщении.