Единая система менеджмента качества появится во всех медучреждениях РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в ходе рабочей поездки в Казань 8 марта, посетил республиканскую клиническую больницу имени профессора А.Ф. Агафонова. На встрече с медперсоналом, министр обсудил единую систему менеджмента качества, которая систематически будет внедряться во все больницы России, данные процессы в медучреждениях помогут обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь. Об этом сообщили в

Отметим, что в этом медучреждение, на протяжении трёх лет уже реализуется данный новый проект.

– Эта система менеджмента качества (СМК), которая позволит предупредить неблагоприятные исходы для пациентов, улучшить качество, в том числе и безопасность при оказании медпомощи. Постепенно данная система будет внедряться во всех медучреждениях государства, в соответствии с лицензионными требованиями, – сказал Мурашко.

Добавим, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в России к 2021 году запланирована автоматизация более 800 тысяч рабочих мест медработников. Напомним, что данный проект полностью реализует до 2024 года и на него будет потрачено более 1,3 триллиона рублей.

Также, в рамках своего рабочего визита в Казань, министр здравоохранения РФ Михаилом Мурашко встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе беседы стороны обсудили стратегические вопросы развития сферы здравоохранения в республике.

Михаил Мурашко также сообщил, что этим летом в Казани планируется проведение всероссийской конференции по менеджменту качества в здравоохранении.