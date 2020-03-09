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Рахмон отметил роль таджикских женщин в обществе

Рахмон отметил роль таджикских женщин в обществеТаджикские женщины играют важную роль в различных областях. С данным заявлением 7 марта выступил лидер страны Эмомали Рахмон на торжественном мероприятии по случаю дня матери, проходившем в комплексе «Кохи Борбад» в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана

Торжество было также посвящено международному женскому дню. В рамках мероприятия Рахмон выразил признательность всем матерям и женщинам за воспитание достойной молодёжи. Лидер страны подчеркнул, что, наряду с мужчинами, представительницы прекрасного пола занимаются активной трудовой деятельностью в различных сферах.

По словам главы государства, на сегодняшний день из 19 000 государственных служащих 25% составляют женщины. Было отмечено, что власти страны принимают необходимые меры, в частности, разрабатывают специальные программы для привлечения женщин к соответствующей работе. Кроме того, добавил Рахмон, правительство предпринимает шаги для улучшения благосостояния представительниц прекрасного пола. 

Таджикский лидер отметил, что женщины оказывают положительное влияние на различные сферы страны. Сюда входит область экономики, аграрный и промышленный сектора. Также, благодаря деятельности соответствующих граждан страны, расширяется потенциал сферы образования, подчеркнул Рахмон.





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