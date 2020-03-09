Зеленский обозначил направления работы нового кабмина

Кадровые изменения в украинском парламенте были направлены на увеличение эффективности работы органа исполнительной власти. Об этом и основных направлениях дальнейшей работы кабмина 7 марта, в ходе интервью, рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, сообщает информагентство Bloomberg

Главной причиной изменения состава кабмина, по словам президента, было расширение потенциала работы правительства. Зеленский сделал акцент на том, что в данном деле главное успеть преобразовать систему в лучшую сторону, так как пост главы государства для него не вечен.

Было подчеркнуто, что смена премьера и руководителей ряда ведомств не повлияет на основной курс страны. Реформы, закрепленные в программе главы государства, будут продолжать реализовываться, заявил Зеленский. В рамках данного процесса будет укрепляться партнёрство с Международным валютным фондом. Власти страны интегрируют земельную реформу. Кроме того, будет разработан проект закона о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их, добавил президент.

Зеленский заметил, что олигархи не имеют какого-либо влияния на новое правительство, даже при условии того, что около 70 — 80% украинских активов принадлежат магнатам.