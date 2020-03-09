Премьер Молдовы созвал экстренное совещание по общественному здравоохранению

Глава правительства Молдовы Ион Кику 8 марта провёл срочное совещание по общественному здравоохранению, в котором приняли участие члены кабинета министров. Премьер сообщил о первом случае заражения коронавирусом молдаванки, прилетевшей из Милана. Об этом сообщает

Участники встречи обсудили профилактические меры, также был обсуждён вопрос о продлении студенческого отпуска, в связи с предотвращением заражения инфекции.

Кроме того, стороны подчеркнули, что нужно повысить осторожность в местах массовых скоплений народа.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну доложила о принятых мерах, которые предпринял минздрав по случаю заболевшей молдаванки.

Чиновница отметила, что у пациентки состояние тяжелое, но стабильное.

Кроме этого, министр заявила, что бригады медсотрудников прошли специальное обучение, в отношении лечения вируса нового типа.

Члены комиссии единогласно приняли решение, что риск для населения Молдовы заразиться эпидемией высок и настоятельно призывают граждан следовать рекомендациям врачей.