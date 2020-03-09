Премьер Молдовы созвал экстренное совещание по общественному здравоохранению

Участники встречи обсудили профилактические меры, также был обсуждён вопрос о продлении студенческого отпуска, в связи с предотвращением заражения инфекции.
Кроме того, стороны подчеркнули, что нужно повысить осторожность в местах массовых скоплений народа.
Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну доложила о принятых мерах, которые предпринял минздрав по случаю заболевшей молдаванки.
Чиновница отметила, что у пациентки состояние тяжелое, но стабильное.
Кроме этого, министр заявила, что бригады медсотрудников прошли специальное обучение, в отношении лечения вируса нового типа.
Члены комиссии единогласно приняли решение, что риск для населения Молдовы заразиться эпидемией высок и настоятельно призывают граждан следовать рекомендациям врачей.