Беларусь и Россия придадут новый импульс двусторонним отношениям

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова 8 марта, в эфире национального телевидения (ОНТ) , рассказала о подготовке к седьмому региональному форуму Белоруссии и России.

Этот форум, как известно, запланировано провести осенью в столице Белоруссии и на территории минской области. За организацию мероприятия отвечают главы советов Республики Беларусь и Российской Федерации Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко, имеющие многолетний опыт в управлении администрациями городов и регионов.

Недавно прошло двустороннее совещание оргкомитетов обеих стран. По словам белорусского парламентария, предстоящий форум должен быть полем для заключения деловыми кругами стран соглашений по различным направлениям. В ходе совместной конференции, будут работать экспозиции-продажи, организованы контакты на базе академий наук. Этому форуму организаторы планируют придать новый импульс, подчеркнула Кочанова.

По ожиданию оргкомитетов в массовом мероприятии примут участие более 500 участников, основной частью программного содержания станет деловая повестка. На форуме белорусские и российские бизнесмены рассчитывают подписать новые перспективные проекты. Также, на секционных сборах будут обсуждаться межпарламентские связи, важной темой этих прений стороны выдвинули работу по сохранению взаимного исторического наследия.

Напомним, что на прошлом форуме, прошедшем в Петербурге, были заключены договора на сумму в 500 миллионов долларов.