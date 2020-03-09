В Ашхабаде многодетные семьи получили квартиры в дар от президента

– Как представители ашхабадского городского совета организации ветеранов Туркменистана мы приглашены в семью Аймарал Какабаевой, чтобы порадоваться вместе с ними их новому жилью. И мы видим, насколько дружно живут эти люди. В эти дни на встречах в своих выступлениях мы славим женщину-мать, её заслуги в деле воспитания, и в этом нам очень помогает книга президента «Поклонение матери — преклонение перед святыней». Считаю, и новое поколение, которому суждено расти в таких прекрасных условиях, посвятит себя служению любимой Отчизны, — сказала Бибигозель Мамедова.

Туркменистан уделяет огромное внимание матерям и детям. Особенно это ощущается в Международный женский день 8 Марта. Радостным стал для матерей — обладательниц почётного звания Ene mähri из Ашхабада предпраздничный день. Матери, родившие и воспитывающие восемь и более детей, 7 марта получили в дар от имени президента ключи от 4-комнатных квартир в 9-этажном доме в жилом массиве «Парахат 7». Об этом сообщает корреспондент в Туркменистане.

По словам Мамедовой всё это свидетельствует о том, что в стране гордятся многодетными семьями и признают заслуги женщин, которые полностью посвящают себя семье, детям, их достойному воспитанию.

Добавим, в соответствии с Указом Бердымухамедова женщины, родившие и воспитавшие восемь и более детей, удостаиваются почётного звания Ene mähri. Многодетным семьям также вручаются ключи от квартир в новых домах.