Президент Узбекистана поздравил женщин с 8 Марта

– Молитвами наших матерей, самоотверженностью женщин укрепляются в Узбекистане мир и благополучие, наш ежедневный упорный труд даёт свои результаты, и жизнь озаряется светом доброты, наполняется ещё более глубоким смыслом, – сказал на празднике Шавкат Мирзиёев.
Также, вручены нагрудные знаки 287 инициативным женщинам, осуществляющим образцовую деятельность по защите материнства и детства, и воспитанию молодого поколения.
В торжестве участвовали женщины, прибывшие из различных уголков Узбекистана, представительницы различных министерств, ведомств. Кроме того, приняли участие и женщины-дипломаты, сотрудницы представительств международных организаций.
Отметим, что на сегодняшнем мероприятии отмечен достойный вклад женщин в развитие производства, образования, медицины, науки, культуры и спорта. Также, прошёл торжественный гала-концерт.