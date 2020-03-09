Президент Узбекистана поздравил женщин с 8 Марта

– Молитвами наших матерей, самоотверженностью женщин укрепляются в Узбекистане мир и благополучие, наш ежедневный упорный труд даёт свои результаты, и жизнь озаряется светом доброты, наполняется ещё более глубоким смыслом, – сказал на празднике Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с указом главы Узбекистана от 6 марта этого года «О награждении в связи с Международным женским днём – 8 марта», а также за большие заслуги в развитии государства, укреплении основ семьи и общества, Шавкат Мирзиёев торжественно вручил удостоенным женщинам ордена и медали. Помимо этого, в соответствии с постановлением президента от 4 марта 2020 года 28 девушек страны отмечены госпремией имени Зульфии. Об этом сообщили в

Также, вручены нагрудные знаки 287 инициативным женщинам, осуществляющим образцовую деятельность по защите материнства и детства, и воспитанию молодого поколения.

В торжестве участвовали женщины, прибывшие из различных уголков Узбекистана, представительницы различных министерств, ведомств. Кроме того, приняли участие и женщины-дипломаты, сотрудницы представительств международных организаций.

Отметим, что на сегодняшнем мероприятии отмечен достойный вклад женщин в развитие производства, образования, медицины, науки, культуры и спорта. Также, прошёл торжественный гала-концерт.