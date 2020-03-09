Региональный Центр ООН запустил в ЦА дискуссию «Женщины, мир и безопасность»

В течение марта и апреля этого года Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для ЦА будет принимать онлайн обращения и предложения граждан по теме «Женщины, мир и безопасность». Дискуссия является первым проектом из цикла краудсорсинг инициативы ООН75, нацеленной на выработку общего видения на будущее нашего мира. Об этом сообщили в пресс-службе Центра

Центр по превентивной дипломатии, со штаб-квартирой в Ашхабаде (Туркменистан), пригласил к участию в онлайн-беседе научных и политических деятелей, экспертов-аналитиков и просто активных молодых граждан центральноазиатского региона. Обсудить взгляды на гендерный вопрос, вовлеченность в процессы, связанные с решением существующих проблем, правительств и НПО, помочь определиться со стратегией действий ООН в данном направлении.

Полученные сообщения будут обработаны методом краудсорсинга и выделены общие аспекты. Наиболее интересные обращения будут опубликованы на официальных страницах РЦПДЦА на сайтах социальных сетей. Выделенные тезисы общественного мнения на проблемы и необходимые меры, для их искоренения будут представлены на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года.

Инициированная генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем программа ООН75, нацелена на изучение видения населения Земли будущего развития человечества, которое поможет ООН выработать концепцию мер для достижения стабильного мира и развития отношений. Опрос официально стартовал 1 января 2020 года, для ООН это год выслушивания и изучения.