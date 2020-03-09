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Обвал нефти Брент | Brent $31,74 за баррель

 
 Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что сегодняшнее падение цен на нефть может продолжиться. На фоне паники на рынке баррель может подешеветь до двадцати долларов, считают они.

В банке отмечают, что ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, и это может подтолкнуть цены черного золота к падению.
Нынешнее обрушение цен на черное золото кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа, передает РИА Новости. Чтобы заставить производителей более дорогой нефти снизить добычу, производители с менее высокими издержками будут наращивать поставки, считают в Goldman Sachs.
Кроме того, на нефтяной рынок огромное влияние оказала эпидемия коронавируса COVID-19.
Также из-за разных взглядов участников сделки ОПЕК+ на состояние рынка переговоры по сокращению добычи нефти были сорваны. Саудовская Аравия допускает повышение добычи нефти до 12 миллионов баррелей в сутки против нынешних 9,7.
В настоящее время нефть марки Brent продается по 31,43 доллара за баррель, марки WTI — 30,27 доллара за баррель. В США фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах упали на 21 процент. 

* * *
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6% - до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск, сообщает ТАСС.
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.
Сегодняшнее обрушение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе, сообщает Bloomberg.
В феврале 1991 года, сразу после окончания операции «Буря в пустыне» США и их союзников, цена на сырье упала с 41 доллара до 17.

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:08. Об этом сообщает ТАСС. К 01:25 Brent частично отыграла свое падение, цена на фьючерсы поднялась до $35,23 за баррель.
В последний раз цена нефти находилась ниже $34 за баррель в феврале 2016 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель.
Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.






  Источник:FMG NEWS

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