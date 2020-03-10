Водителям автобусов в Бишкеке поднимут заработную плату

Глава пассажирского автотранспортного предприятия в Бишкеке Нурлан Койчубаков 9 марта принял участие в пресс-конференции, где заявил, что у водителей автобусов может повыситься заработная плата на 85%. Об том сообщает Спутник Кыргызстана.

Напомним, что с 1 марта 2020 года в столице Киргизии система электронного билетирования, по карточкам «Тулпар», в автобусах стала работать в полном объёме.

По словам главы швейцарской компании ВРС AG Арсена Кондахчана, которая внедряет данную систему, на сегодняшний день количество пассажиров, которые используют карточки «Тулпар», уже достигло порядка 15 тысяч поездок.

Руководитель компании воодушевлённо отметил, что проект набирает обороты и в течение недели сотрудники–консультанты продали около 12 тысяч карточек.

Кроме того, Койчубаков заявил, что, если граждане полностью перейдут на безналичную оплату, то зарплата водителей может повыситься примерно на 85%.

На данный момент шофёр в Бишкеке получает порядка пятнадцати тысяч сомов в месяц.

Отметим, что ученики десяти школ в столице уже имеют именные карточки.