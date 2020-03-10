Президент Грузии отменила свои зарубежные визиты в связи с распространением коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты в связи с создавшейся в мире ситуацией с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает Администрация президента Грузии.



"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. До публикации о данном решении были извещены нашим партнерам", - говорится в заявлении АП.



Число скончавшихся от коронавируса в мире увеличилось до 4027. Всего было выявлено 114 458 случаев, 64 270 человек выздоровели. На данном этапе в Грузии подтверждены 15 случаев. В карантине находятся 178 человек. После 21 февраля рекомендации на самоизолюцию были даны 1108 гражданам.



Arthur Azaryan

FMG.NEWS - TBILISI