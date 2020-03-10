Ситуация в связи с коронавирусом в Грузии находится под контролем - Гамкрелидзе
Глава Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Амиран Гамкрелидзе рассказал о ситуации в связи с коронавирусом в Грузии по состоянию на 15:00.
По словам Гамкрелидзе, число людей, зараженных коронавирусом, в Грузии в настоящее время не изменилось и составляет 15 человек.
Сейчас в центр Лугара на исследование отправлены образцы 23 человек.
Амиран Гамкрелидзе поблагодарил СМИ за правильное освещение эпидемической ситуации в связи с коронавирусом.
«Очень важно, чтобы мы доносили до населения правильную и основанную на доказательствах информацию», — заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе также поблагодарил коллег, врачей, медперсонал, сотрудников Центра по контролю заболеваний, которые неустанно работают в течение 24 часов, чтобы держать ситуацию в стране под контролем.
«Я могу прямо сказать, что ситуация в стране находится под контролем», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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