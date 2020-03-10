«Лучший культурный город» - Тбилиси стал победителем LCD Berlin Awards

По информации национального управления по туризму, столица Грузии стала победителем совместной церемонии LCD Berlin Awards глобальной культурной туристической сети и VisitBerlin.



По их же информации, национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития обеспечило подготовительные работы для принятия участия в конкурсе. Администрация LCD Berlin Awards предоставила соответствующие материалы, необходимые для проведения конкурса.



«Конкурентами Тбилиси были всемирно известные туристические города. На 6-й церемонии вручения премии LCD Awards были представлены 50 культурных направлений из 28 стран. 18 туристических направлений получили различные награды. Цель LCD Awards - помочь туристам открыть для себя последние туристические места, которые включают в себя культурные и приключенческие направления.



Международное жюри выбрало победителей конкурса LCD Berlin Awards 2020, в состав которого входили редактор направления европейской культуры The New York Times и известные представители культуры. Специальная награда была вручена посольству Грузии в Германии», - говорится в информации, которую опубликовало Национальное агентство по туризму.

Arthur Azaryan

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