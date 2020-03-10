Республиканская больница готова принять граждан Грузии, вернувшихся из Италии

Республиканская больница готова принять граждан Грузии, приехавших из Италии, у которых подтвердятся симптомы вируса.



Об этом сегодня заявил директор клиники. На данный момент в Республиканской клинике остаются 30 больных, все они находятся в удовлетворительном состоянии. В больнице осталось 15 свободных мест.



«Должен прилететь один самолет и в зависимости от того, как эти пациенты будут разделены, Республиканская больница готова принять определенное количество. В Республиканской больнице находятся 30 пациентов, нет никаких осложнений, ведется наблюдение, мы никого не вернули в Инфекционную», - заявил директор Республиканской больницы.



Напомним, по данным на это время, в Грузии фиксируется 15 случаев заболевания коронавирусом.

Arthur Azaryan

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