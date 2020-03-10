В аэропортах Грузии установлены термокамеры для превенции распространения коронавируса

По данным объединения аэропортов Грузии, для превенции коронавируса в международных аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми установлены дополнительные термокамеры.



С помощью термокамер в аэропортах проводится бесконтактное сканирование прибывших пассажиров.



По данным ведомства, высокая точность термокамер обусловлена тем, что камера использует тепловые элементы в процессе скрининга (проверки). В том случае, если у пассажира обнаружится высокая температура, информация передается оператору через компьютер, подключенный к камере. Он в свою очередь, передает информацию в соответствующую службу для дальнейшего реагирования.



На данном этапе в Грузии зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции.

Arthur Azaryan

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