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Армения приступила к реформе общественного управления

Армения приступила к реформе общественного управленияЗаместитель премьер-министра Армении Тигран Авинян 10 марта обсудил разработку концепции реформы системы общественного управления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Совет по разработке стратегии реформирования общественного управления подробно рассмотрел три раздела концепции изменений и предварительный план действий, образующий первый этап работ. 

Вице-премьер отметил, что накопившиеся недостатки госуправления негативно повлияли на работу системы общественного управления, которая не может обеспечить население услугами на хорошем уровне.

Тигран Авинян подчеркнул, что проводимая работа должна дать государственному управлению новые решения, ключи и алгоритмы, внедрение которых позволит предоставлять качественные госуслуги населению республики.

Заместитель председателя правительства выразил благодарность всем, кто поучаствовал в разраблтке концепции и плана реформ, отдельно отметив работу государственных и общественных деятелей, а также экспертов.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян, при рассмотрении проекта концепции реформы общественного управления, отметил, что цель всех изменений в том, чтобы гражданин испытывал как можно меньше дискомфорта в отношениях с системой государственного управления. По словам премьера, государственные расходы на общественное управление должны быть максимально эффективными, необходимо сделать жизнь людей, ведение бизнеса в стране качественно выше, а систему государственного управления должна стать гражданоцентричной.





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