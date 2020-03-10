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Дирижёр симфонического оркестра Туркменистана озвучил планы на весну 2020

Дирижёр симфонического оркестра Туркменистана озвучил планы на весну 2020Государственный симфонический оркестр готовит обширную музыкальную программу концертов на весну 2020. Об этом 9 марта в интервью сайту «Turkmenistan Золотой век» рассказал дирижёр Расул Клычев.

Государственный симфонический оркестр выступит 18 марта в музыкально-драматическом театре с концертной программой по музыкальным произведениям Петра Чайковского и Карла Вебера. В этом самобытном коллективе выступают   талантливые музыканты, которые имеют свой индивидуальный почерк и  большой творческий потенциал.

Маэстро Расул Клычев, говоря о своём видении предстоящего концертного выступления, в частности отметил, что в  этом   году весь мир будет отмечать  180 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского. И оркестр, естественно, не может остаться в стороне от такого события.

В оставшееся до концерта время, коллектив усиленно репетирует увертюру к опере «Вольный стрелок» и концерт для кларнета с оркестром № 1 немецкого композитора Карла Мария фон Вебера и фантазии для оркестра «Франческа да Римини» Петра Чайковского. Руководитель оркестра раскрывая свой выбор отмечает, что Вебер является одним из основателей романтизма в музыке, обладавшего искусством талантливой оркестровки, оказавшей заметное влияние на вокальную и инструментальную музыку.

— Надеюсь, что ашхабадские слушатели получат массу удовольствия от инструментальной колористики, выраженных в этих сочинениях, — подчеркнул дирижёр.

Этим своим выступлением оркестр только начинает весенний сезон. И уже в апреле, коллектив приглашает на свой новый музыкальный проект «Голливуд в Ашхабаде». А к 75-летию Великой Победы оркестр готовит красочный гала-концерт, в котором примут участие и артисты Российской Федерации.





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