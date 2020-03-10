Лидер Казахстана обсудил финансовые риски в связи с ситуацией в мире

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 9 марта провёл экстренное совещание по вопросам развития национальной экономики, на фоне финансово-экономической ситуации в мире. На заседание были приглашены руководящий состав правительства и представители соответствующих государственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В связи с директивой главы государства, был сформирован центр быстрого реагирования под прямым руководством премьера страны. В ходе встречи с членами правительства, лидер Казахстана заявил о необходимости разработки антикризисной программы действий, а также поручил систематизировать господдержку в трудовой занятости населения.

В этом направлении президент подчеркнул целесообразность работы, согласно предварительно подготовленному специальному плану. Задачу по расширению количества рабочих мест для населения, Токаев выдвинул во главу угла, отметив крайнюю важность реализации этих мер.

Принимая отчёт о текущей деятельности у руководителей финансовой структуры страны, глава государства потребовал незамедлительно погасить все социальные выплаты перед населением. Также, президентом было поручено сократить бюджетные расходы и стабилизировать валютно-финансовый рынок.