Андрей Макаров призвал не поддаваться панике из-за колебаний цен на энергоресурсы

Руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сегодня 10 марта призвал не поддаваться настроениям различных спекулянтов, которые создают тревогу среди народа в связи с колебаниями цен на нефть. Об этом сообщили вгосударственной Думы.

Парламентарий напомнил, что в 2014 году население, испугавшись, бросилось скупать евро и доллары, однако потом курс опустился — и граждане РФ потеряли свои деньги.

– Сегодня важно для нас не дать спекулянтам в очередной раз обмануть народ, — сказал Андрей Макаров.

Именно поэтому сегодня, несмотря на все события, которые произошли вчера в понедельник 9 марта, парламент примет поправки в бюджет в точном объёме, не сокращая финансирования ни на одну копейку, вся программа президента, все нацпроекты будут выполнены полностью, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогу.

Макаров добавил, что финансовая система будет сохранена вне зависимости от того, какой будет цена на энергоресурсы.

Напомним, что накануне цена на нефть марки Brent после открытия торгов 9 марта упала до 31 доллара, но уже сегодня выросла на 7 процентов до 37 долларов.