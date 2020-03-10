Андрей Макаров призвал не поддаваться панике из-за колебаний цен на энергоресурсы

Парламентарий напомнил, что в 2014 году население, испугавшись, бросилось скупать евро и доллары, однако потом курс опустился — и граждане РФ потеряли свои деньги.
– Сегодня важно для нас не дать спекулянтам в очередной раз обмануть народ, — сказал Андрей Макаров.
Именно поэтому сегодня, несмотря на все события, которые произошли вчера в понедельник 9 марта, парламент примет поправки в бюджет в точном объёме, не сокращая финансирования ни на одну копейку, вся программа президента, все нацпроекты будут выполнены полностью, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогу.
Макаров добавил, что финансовая система будет сохранена вне зависимости от того, какой будет цена на энергоресурсы.
Напомним, что накануне цена на нефть марки Brent после открытия торгов 9 марта упала до 31 доллара, но уже сегодня выросла на 7 процентов до 37 долларов.